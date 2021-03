Pippo Baudo, torna sugli schermi il signore della televisione italiana (Di sabato 27 marzo 2021) Pippo Baudo, fra i più blasonati signori della televisione italiana per eccellenza, torna in tv: sarà giudice del talent di Maria De Filippi, Amici 20. Pippo Baudo, simbolo per eccellenza della televisione italiana Il volto storico della Tv italiana sarà giudice del talent di Maria De Filippi Amici 20, in cui avrà l’incarico di assegnare l’ambito premio Tim. Ma chi è Pippo Baudo? Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Pippo Baudo, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1959, approda a Roma nel 1960. Esordisce come conduttore televisivo in Guida degli emigranti e Primo piano. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021), fra i più blasonati signoriper eccellenza,in tv: sarà giudice del talent di Maria De Filippi, Amici 20., simbolo per eccellenzaIl volto storicoTvsarà giudice del talent di Maria De Filippi Amici 20, in cui avrà l’incarico di assegnare l’ambito premio Tim. Ma chi è? Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936,, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1959, approda a Roma nel 1960. Esordisce come conduttore televisivo in Guida degli emigranti e Primo piano. Il ...

