Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: il lungo amore, il matrimonio e la separazione. Dopo anni torna il sereno

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati una delle coppie più in vista dello spettacolo, con un lungo matrimonio giunto a conclusione Dopo quasi 20 anni. Il divorzio è stato burrascoso e nel corso degli anni ci sono stati scontri e recriminazioni, ma il conduttore e la cantante sembrano aver ritrovato recentemente un rapporto. Come ha raccontato Katia Ricciarelli non c'è nessun ritorno di fiamma, ma con Pippo Baudo è stato sicuramente uno dei grandi amori della sua vita.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: il colpo di fulmine

