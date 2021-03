Pino Insegno ha quattro figli: chi sono Matteo, Francesco, Alessandro, Valerio (Di sabato 27 marzo 2021) Pino Insegno è un attore e doppiatore molto amato dal pubblico. Forse non tutti sanno che è papà di quattro figli. Scopriamo di più. Ecco cosa sapere su Pino Insegno. L’attore è nato nel 1959 è romano e dagli anni Ottanta dà inizio alla sua carriera. Lui e altri 9 colleghi entrano nel mondo dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021)è un attore e doppiatore molto amato dal pubblico. Forse non tutti sanno che è papà di. Scopriamo di più. Ecco cosa sapere su. L’attore è nato nel 1959 è romano e dagli anni Ottanta dà inizio alla sua carriera. Lui e altri 9 colleghi entrano nel mondo dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

tomminos : RT @askanews_ita: In viaggio con Dante 'per lo gran mar dell'essere'. Alla riscoperta del Sommo Poeta (con la voce di Pino Insegno) #Danted… - gianni_todini : RT @askanews_ita: In viaggio con Dante 'per lo gran mar dell'essere'. Alla riscoperta del Sommo Poeta (con la voce di Pino Insegno) #Danted… - padrealex : RT @askanews_ita: In viaggio con Dante 'per lo gran mar dell'essere'. Alla riscoperta del Sommo Poeta (con la voce di Pino Insegno) #Danted… - lucarallo : RT @askanews_ita: In viaggio con Dante 'per lo gran mar dell'essere'. Alla riscoperta del Sommo Poeta (con la voce di Pino Insegno) #Danted… - DivinaCommediaQ : RT @askanews_ita: In viaggio con Dante 'per lo gran mar dell'essere'. Alla riscoperta del Sommo Poeta (con la voce di Pino Insegno) #Danted… -