Pianeta Milan è tornato su Instagram! (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo alcuni problemi avuti con il precedente account Instagram, Pianeta Milan è tornato! Continuate a seguirci e aiutateci a crescere Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo alcuni problemi avuti con il precedente account Instagram,! Continuate a seguirci e aiutateci a crescere

Advertising

ste_ciak : @cerucrazia @_SimoTarantino Fa tu . Non so su che pianeta vivi . Una societa a Milano e’ indietro con gli stipendi… - DanielPasinato : @FedeMors @Thiago__Silva33 @elninodavi02 Vabbè pianeta Milan riporta solo notizie non fa altro, comunque visto che… - FedeMors : @DanielPasinato @Thiago__Silva33 @elninodavi02 Peró su pianeta Milan non puoi dire un cazzo ahaha - DanielPasinato : @Thiago__Silva33 @FedeMors @elninodavi02 Queste sono le stesse pagine (tranne pianeta Milan) che dicono che l’Inter… - supersonico1986 : @milan_corner Tifoseria più stupida del pianeta a pari merito con quelli dell'altra sponda del naviglio -