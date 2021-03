Petra: iniziate le riprese della seconda stagione con Paola Cortellesi (Di sabato 27 marzo 2021) Petra, la fiction con Paola Cortellesi, sta arrivando con una nuova stagione tratta dai romanzi Alicia Giménez-Bartlett Attraverso un video backstage postato su Instagram, Sky ha annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione di Petra, la fiction con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Il post dice: “La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! “Petra – seconda stagione”, prossimamente su Sky Cinema2. Rivedremo, dunque, Paola Cortellesi nei panni dell’ispettrice Petra Delicato al lavoro sui casi affidati alla mobile di Genova. Al suo fianco Andrea Pennacchi, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 marzo 2021), la fiction con, sta arrivando con una nuovatratta dai romanzi Alicia Giménez-Bartlett Attraverso un video backstage postato su Instagram, Sky ha annunciato l’inizio delledi, la fiction cone Andrea Pennacchi. Il post dice: “La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! “”, prossimamente su Sky Cinema2. Rivedremo, dunque,nei panni dell’ispettriceDelicato al lavoro sui casi affidati alla mobile di Genova. Al suo fianco Andrea Pennacchi, ...

Advertising

gual89 : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… - TeresaComite3 : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… - GiulianaBarberi : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… - Graficnovel : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… - giannileft : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… -