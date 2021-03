Perché la Corte costituzionale tedesca ha sospeso la ratifica del Next Generation Eu (Di sabato 27 marzo 2021) La Corte costituzionale tedesca, il Bundesverfassungsgericht, ha bloccato il processo di adesione della Germania a Next Generation EU, lo strumento europeo con cui l’Unione europea prevede di mettere a disposizione degli Stati membri 750 miliardi di euro per far fronte agli effetti della pandemia e ai costi per finanziare la ripresa. Il Bundestag ha espresso il suo voto favorevole giovedì a larga maggioranza, mentre il Bundesrat (la Camera bassa del Parlamento tedesco) lo ha fatto venerdì. Nello stesso giorno, però, la Corte di Karlsruhe ha dichiarato che il Presidente della Repubblica Federale Frank-Walter Steinmeier dovrà aspettare per firmare definitivamente l’adesione allo strumento europeo, a seguito di un ricorso presentato dall’economista e politico Bernd Lucke. Per Lucke, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 marzo 2021) La, il Bundesverfassungsgericht, ha bloccato il processo di adesione della Germania aEU, lo strumento europeo con cui l’Unione europea prevede di mettere a disposizione degli Stati membri 750 miliardi di euro per far fronte agli effetti della pandemia e ai costi per finanziare la ripresa. Il Bundestag ha espresso il suo voto favorevole giovedì a larga maggioranza, mentre il Bundesrat (la Camera bassa del Parlamento tedesco) lo ha fatto venerdì. Nello stesso giorno, però, ladi Karlsruhe ha dichiarato che il Presidente della Repubblica Federale Frank-Walter Steinmeier dovrà aspettare per firmare definitivamente l’adesione allo strumento europeo, a seguito di un ricorso presentato dall’economista e politico Bernd Lucke. Per Lucke, ...

Advertising

GattiSandro : @piccologabri @CarloCalenda Stiamo perdendo tempo perché un demente tedesco che oltre a scrivere sicuramente messag… - GiovannaCampi6 : RT @fdragoni: Metto un po' di di musica leggera perché ho voglia di niente anzi leggerissima ?? - bisagnino : CORTE SUPREMA USA, ECCO PERCHE' NON HA PRESO IN ESAME LA FRODE A TRUMP: ... - najungw00 : @mushuquellovero ci stavo pensando, solo che non trovo una uhe mi stia bene quelle aderenti mai perché mi si vede i… - gratisfxbot : CORTE SUPREMA USA, ECCO PERCHE' NON HA PRESO IN ESAME LA FRODE A TRUMP: ... -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Corte Animali uccisi senza stordirli Ecco perché una recente decisione della European Court of Justice (Ecj) che sostiene un divieto ... No al marchio di produzione biologica europeo sulle carni halal La Corte di giustizia Ue: la pratica ...

Draghi: scuole riaperte dal 7 aprile Perché si vedono categorie che sono state vaccinate prima e non si capisce perché siano più esposte ... Dalla Germania arriva la notizia che la Corte suprema, dopo la ratifica del Recovery fund da parte ...

«Una legge per riconoscere i figli di gay e lesbiche, la stepchild adoption non basta». Il monito della... Corriere della Sera Eccouna recente decisione della European Court of Justice (Ecj) che sostiene un divieto ... No al marchio di produzione biologica europeo sulle carni halal Ladi giustizia Ue: la pratica ...si vedono categorie che sono state vaccinate prima e non si capiscesiano più esposte ... Dalla Germania arriva la notizia che lasuprema, dopo la ratifica del Recovery fund da parte ...