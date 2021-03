Perché celebreremo Dante il 25 marzo di ogni anno

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 marzo 2021)Alighieri nacque a Firenze tra maggio e giugno del 1265 e morì esule a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. La decisione di celebrarne la vita e le opere con una giornata nazionale25è stata assunta nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Cultura Dario Franceschini a ricordo della data, ricostruita dai dantisti, in cui il Poeta avrebbe iniziato il viaggio immaginario descritto nella Commedia. Solo successivamente l’opera fu definita “divina” da Giovanni Boccaccio che non conobbe mai direttamentema scrisse su di lui un Trattatello in laude che ne è anche una biografia e curò un’edizione manoscritta del poema, correggendone il testo e aggiungendo al titolo il famoso aggettivo, poi rimasto nelle edizioni a stampa del Cinquecento. Fu Boccaccio ad ...