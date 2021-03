Perché Azzolina ha definito il collaboratore del sottosegretario della Lega un «cyberbullo» (Di sabato 27 marzo 2021) Lucia Azzolina ha raccolto in maniera scrupolosa tutti i post, i video, i messaggi che Pasquale Vespa (e la community che gli ruota intorno) aveva diffuso nei suoi confronti, quando era titolare del ministero dell’Istruzione. L’esponente del Movimento 5 Stelle, infatti, ha conservato le tracce di un vero e proprio moto perpetuo di invettive a suon di hashtag #BoccaRouge, con riferimento alla passione dell’ex ministra per i rossetti. E infine lo ha definito cyberbullo. Una situazione delicata che il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi dovrà gestire: il suo sottosegretario in quota Lega, Rossano Sasso, ha inserito nel team dei suoi collaboratori proprio quel Pasquale Vespa che, sin dal 2018, commentava i post di Lucia Azzolina in maniera molto poco lusinghiera. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 marzo 2021) Luciaha raccolto in maniera scrupolosa tutti i post, i video, i messaggi che Pasquale Vespa (e la community che gli ruota intorno) aveva diffuso nei suoi confronti, quando era titolare del ministero dell’Istruzione. L’esponente del Movimento 5 Stelle, infatti, ha conservato le tracce di un vero e proprio moto perpetuo di invettive a suon di hashtag #BoccaRouge, con riferimento alla passione dell’ex ministra per i rossetti. E infine lo ha. Una situazione delicata che il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi dovrà gestire: il suoin quota, Rossano Sasso, ha inserito nel team dei suoi collaboratori proprio quel Pasquale Vespa che, sin dal 2018, commentava i post di Luciain maniera molto poco lusinghiera. LEGGI ANCHE > ...

