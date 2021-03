Per ricordare quel 27 marzo 2020, quando Papa Francesco ha unito l’umanità (Di sabato 27 marzo 2021) Il 27 marzo 2020 il mondo si è fermato. Credenti di qualsiasi fede e non credenti hanno fissato i loro sguardi su una piazza San Pietro insolitamente deserta e piovosa. Ma soprattutto su quel vescovo vestito di bianco che i cattolici da sempre chiamano Papa, padre in greco. Con quella preghiera al cielo per la fine della pandemia, infatti, Francesco ha unito l’umanità e ha ridato speranza a un mondo fortemente dilaniato e terrorizzato. Prima la liturgia della parola conclusa dall’intensa meditazione di Bergoglio. Poi la preghiera dinanzi al Crocifisso di San Marcello al Corso che nel 1522 salvò Roma dalla peste e alla copia della Salus populi romani. Infine l’adorazione eucaristica e la benedizione Urbi et Orbi. Immagini che segneranno per sempre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Il 27il mondo si è fermato. Credenti di qualsiasi fede e non credenti hanno fissato i loro sguardi su una piazza San Pietro insolitamente deserta e piovosa. Ma soprattutto suvescovo vestito di bianco che i cattolici da sempre chiamano, padre in greco. Conla preghiera al cielo per la fine della pandemia, infatti,hae ha ridato speranza a un mondo fortemente dilaniato e terrorizzato. Prima la liturgia della parola conclusa dall’intensa meditazione di Bergoglio. Poi la preghiera dinanzi al Crocifisso di San Marcello al Corso che nel 1522 salvò Roma dalla peste e alla copia della Salus populi romani. Infine l’adorazione eucaristica e la benedizione Urbi et Orbi. Immagini che segneranno per sempre il ...

Ultime Notizie dalla rete : Per ricordare Covid: +2.300 decessi in Fvg nel 2020, per effetto pandemia ...1%) e 2.177 in più rispetto alla media del periodo 2015 - 2019 (+15,1%), per effetto del Covid. Lo ... Si può infatti ricordare che, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le morti attribuite ...

Covid, morto il padre del comico Vito: "Ciao Papà" Lo voglio ricordare così. Ciao Papà". Con un altro messaggio, accompagnato da una foto di loro due insieme, Stefano Bicocchi ringrazia tutti per la "grande dimostrazione di affetto verso mio Papà" ...

Freddi: "Una giornata per ricordare le vittime africane durante l'occupazione coloniale fascista" - ParmaDaily.it Il liceo Volta ricorda Roncoroni Dopo il video pubblicato sul canale YouTube a ricordo del professor Federico Roncoroni il Liceo classico “Alessandro Volta” di Como prepara un altro momento per riflettere sulla sua opera e sulla sua ...

Lutto per il comico Vito, il padre morto di Covid E' morto di Covid a 85 anni Roberto Bicocchi, padre del comico bolognese Stefano Bicocchi, in arte Vito. Era un volto noto del canale di cucina "Gambero Rosso". A parlare del lutto è stato il figlio a ...

