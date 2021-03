Pellé | “Viky ama l’Italia Matrimonio? Proposta fatta | ora valuteremo il periodo migliore”

Leggi su golssip

(Di sabato 27 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il bomber del Parma Grazianoha parlato della sua relazione con la modellaVarga e del progetto:Si è ambientato bene?«Parma è una città che ti accoglie bene, e poi la società è ben organizzata».Vive assieme alla fidanzata?«è qui con me, amaed è felice di essere tornata a casa. Si trova bene, quando è possibile le piace scoprire la città. E poi per il suo lavoro non siamo lontani da Milano, per cui è comodo».Quando ilcon?«Stiamo insieme da tanto. Quest’anno ho fatto il passo decisivo con la. Adessoil. Quest’anno o il prossimo». Golssip.