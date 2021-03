Pd nel caos per una poltrona, Madia-Serracchiani a ferri corti su capogruppo. Delrio: ferito (Di sabato 27 marzo 2021) "E' in corso una discussione e martedì ci sarà una decisione anche alla Camera. Se una cosa non funziona si aggiusta" perché il problema sulla parità di genere, anche nel Pd - in dieci anni, "tre congressi e nove segretari, tutti maschi" - è "gigantesco". Così, nel tardo pomeriggio, il segretario del Pd Enrico Letta parlava, in un confronto su Facebook, con i segretari dei circoli Dem fiorentini, della scelta del nuovo capogruppo del partito a Montecitorio. Una donna. Nemmeno un'ora dopo il diluvio.Un botta e risposta via lettera tra Marianna Madia e Debora Serracchiani, le due 'candidate', e una lettera infastidita dell'ex capogruppo Graziano Delrio che ha fatto un passo indietro per inaugurare il nuovo corso. Tre lettere ai deputati che fotografano lo stato del partito. "Non ho invitato nessuno a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 marzo 2021) "E' in corso una discussione e martedì ci sarà una decisione anche alla Camera. Se una cosa non funziona si aggiusta" perché il problema sulla parità di genere, anche nel Pd - in dieci anni, "tre congressi e nove segretari, tutti maschi" - è "gigantesco". Così, nel tardo pomeriggio, il segretario del Pd Enrico Letta parlava, in un confronto su Facebook, con i segretari dei circoli Dem fiorentini, della scelta del nuovodel partito a Montecitorio. Una donna. Nemmeno un'ora dopo il diluvio.Un botta e risposta via lettera tra Mariannae Debora, le due 'candidate', e una lettera infastidita dell'exGrazianoche ha fatto un passo indietro per inaugurare il nuovo corso. Tre lettere ai deputati che fotografano lo stato del partito. "Non ho invitato nessuno a ...

