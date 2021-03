Paul Gascoigne uscito dall’Isola dei famosi? Tutto falso: la smentita (Di sabato 27 marzo 2021) E’ arrivata la smentita poco fa: Paul Gascoigne non lascerà l'”Isola dei famosi”, come annunciato da Fanpage. Ecco cosa è successo. Nella giornata di oggi è stata diffusa una notizia che si è poi rivelata falsa. Lo scoop sull'”Isola dei famosi” è stato pubblicato da Fanpage e poi smentito poco fa da Giornalettismo. Secondo la fonte, un concorrente della nuova edizione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) E’ arrivata lapoco fa:non lascerà l'”Isola dei”, come annunciato da Fanpage. Ecco cosa è successo. Nella giornata di oggi è stata diffusa una notizia che si è poi rivelata falsa. Lo scoop sull'”Isola dei” è stato pubblicato da Fanpage e poi smentito poco fa da Giornalettismo. Secondo la fonte, un concorrente della nuova edizione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - giuliaazorzi : RT @g4yscorpio: Paul Gascoigne che abbandona è davvero un brutto colpo.. non me la dovevi fare questa Paul?? #isola - ESiddera : RT @CB_Ignoranza: Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in macchina… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Paul Gascoigne dovrà ritirarsi: il motivo - infoitcultura : Paul Gascoigne non si ritira da L’Isola dei Famosi: ecco tutta la verità -