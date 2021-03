Paul Gascoigne costretto a lasciare l’Isola dei Famosi: ecco cosa è accaduto (Di sabato 27 marzo 2021) Ritiro definitivo. Stando a quanto riporta Fanpage.it. Paul Gascoigne dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2021. Il motivo? L’allenatore ed ex giocatore si era fatto male a una spalla durante l’ultima prova ricompensa. Atletico, Gascoigne si stava dando da fare per ottenere cibo per sé e per i suoi compagni ma una volta uscito dall’acqua aveva accusato dolore. I medici hanno raccomandato riposo e braccio fermo per un certo periodo. Addio Honduras. Attendiamo conferma durante la puntata del reality condotto da Ilary Blasi, lunedì su Canale5. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Ritiro definitivo. Stando a quanto riporta Fanpage.it.dovrà abbandonaredei2021. Il motivo? L’allenatore ed ex giocatore si era fatto male a una spalla durante l’ultima prova ricompensa. Atletico,si stava dando da fare per ottenere cibo per sé e per i suoi compagni ma una volta uscito dall’acqua aveva accusato dolore. I medici hanno raccomandato riposo e braccio fermo per un certo periodo. Addio Honduras. Attendiamo conferma durante la puntata del reality condotto da Ilary Blasi, lunedì su Canale5. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

