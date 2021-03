Pattinaggio di figura: Sinitsina-Katsalapov conquistano l’oro ai Mondiali 2021, sesto posto per Guignard-Fabbri (Di sabato 27 marzo 2021) La prima volta non si scorda mai. Dopo aver vinto i Campionati Europei nel 2019 Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov hanno conquistato la medaglia d’oro nella gara della danza ai Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio di figura, evento andato in scena questa settimana presso l‘Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Quasi al termine di una stagione davvero difficile, complicata anche da una positività al Covid-19 che li ha tenuti fermi per diverse settimane, i russi hanno difeso senza patemi la prima piazza già occupata nella rhythm dance, proponendo una danza libera filo retromane eseguita in maniera impeccabile, facendo il pieno nel grado di esecuzione nei 9 elementi pianificati; ottenendo inoltre il miglior riscontro sia nel tecnico che nelle componenti del programma gli atleti ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) La prima volta non si scorda mai. Dopo aver vinto i Campionati Europei nel 2019 Victoria-Nikitahanno conquistato la medaglia d’oro nella gara della danza ai Campionatididi, evento andato in scena questa settimana presso l‘Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Quasi al termine di una stagione davvero difficile, complicata anche da una positività al Covid-19 che li ha tenuti fermi per diverse settimane, i russi hanno difeso senza patemi la prima piazza già occupata nella rhythm dance, proponendo una danza libera filo retromane eseguita in maniera impeccabile, facendo il pieno nel grado di esecuzione nei 9 elementi pianificati; ottenendo inoltre il miglior riscontro sia nel tecnico che nelle componenti del programma gli atleti ...

