Pattinaggio artistico | Mondiali Stoccolma 2021 | Sinitsina-Katsalapov oro | Guignard-Fabbri sesti

L'Ericsson Globe Arena di Stoccolma è stata il palcoscenico per l'ultima gara dei Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico. In Svezia, la coppia formata da Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov ha trionfato meravigliosamente, facendo registrare un libero da 133.02, per un totale di 221.17 punti complessivi. Il trionfo dei russi ha deluso gli inseguitori Madison Hubbell e Zachary Donohue, statunitensi, a 7 punti di distanza dai vincitori, dunque medaglia d'argento. Terza posizione per Piper Gilles e Paul Poirier, canadesi, autori di una performance straordinaria e al primo podio a questi livelli. Gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno ugualmente brillato nella danza sul ghiaccio, ottenendo un'ottima sesta posizione.

