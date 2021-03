Pattinaggio artistico | Mondiali Stoccolma 2021 | Chen impressionante | Rizzo 11esimo

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) UnNathanconquista la medaglia d’oro nel free program maschile deidi. Un libero perfetto e senza sbavature dell’americano che porta a casa un punteggio altrettanto incredibile (320.88). Ottima prova per la Nazionale giapponese con tre atleti nelle prime quattro posizioni: secondo posto per Yuma Kagiyama (291.77) dopo un ottima prova e un solo rischio dopo un triplo axel; dietro di lui Yuzuru Hanyu che atterra male nel secondo triplo axel ma riesce comunque a salire sul podio con il punteggio di 289.18, mentre il connazionale Shoma Uno chiude con il punteggio di 277.44. A un passo dalla Top10 i due italiani in gara. Matteosi classificacon il punteggio di 245.37 e con una grande qualità di ...