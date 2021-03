Partite Iva, dalle fatture all’Iban: 5 errori da evitare nella domanda del fondo perduto (Di sabato 27 marzo 2021) In vista dell’avvio della presentazione delle istanze bisogna fare attenzione a ricavi, attività svolte, apertura della partita Iva, coordinate bancarie e possibili correzioni Leggi su ilsole24ore (Di sabato 27 marzo 2021) In vista dell’avvio della presentazione delle istanze bisogna fare attenzione a ricavi, attività svolte, apertura della partita Iva, coordinate bancarie e possibili correzioni

fattoquotidiano : Nel decreto Sostegni anche il favore agli autonomi con dichiarazioni dei redditi irregolari, leggete - fattoquotidiano : Dl Sostegni, protesta di partite Iva e imprese: “Forti limiti, ci aspettavamo di più”. Lega e Forza Italia non moll… - Antonio_Tajani : Il Governo Conte ha dimenticato di tutelare i non garantiti. Ci batteremo per un nuovo primo scostamento di bilanci… - fisco24_info : Partite Iva, dalle fatture all’Iban: 5 errori da evitare nella domanda del fondo perduto: In vista dell’avvio della… - alessandrograd : RT @antonio_bordin: Non c’è nessuna correlazione dimostrata fra le “misure di restrizione” ed i contagi. Il #lockdown contro il virus non s… -