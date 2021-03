Parma | il presidente Krause | “Mi sono posto spesso una domanda | ricordo quando decisi di acquistare il club”

(Di sabato 27 marzo 2021) Kylesi è soffermato sulla stagione finora disgraziata vissuta dal suo.I ducaliin piena zona retrocessione e rischiano seriamente di abbandonare la massima serie, un'annata storta che si potrebbe chiudere con la retrocessione in B. Intanto ildei gialloblu, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta di', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Speravo di trovarmi in una situazione miglioreho acquistato il. Michiesto più volte:felice dellaone? La mia risposta è sì, senza alcun dubbio. Questa è un'opportunità fantastica.innamorato die amo ilCalcio. L'entusiasmo che ho oggi è ...

Parma presidente

"La cura del territorio - afferma ildella Regione, Stefano Bonaccini , intervenuto ieri all'inaugurazione del nuovo Ponte della Navetta con il sindaco di, Federico Pizzarotti - è ...Quella di cui è stato a lungoproprio Palamara. Il sistema che lui ha descritto ha condizionato la politica italiana, compresi certi nostri alleati, per tutti gli anni della seconda ...Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato alla Gazzetta di Parma, facendo il punto sull'annata del club ducale, non particolarmente fortunata: "Speravo di trovarmi in una situazione migliore ...Quale sarà il futuro del Parma? La squadra emiliana sta vivendo una stagione particolarmente complicata e dal basso del ...