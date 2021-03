Papa: “Trasparenza in campo economico-finanziario, Chiesa sia esemplare” (Di sabato 27 marzo 2021) “Assoluta Trasparenza”. E’ la parola d’ordine che il Pontefice rivolge ai magistrati del Tribunale Vaticano in apertura dell’Anno giudiziario. “Esorto tutti – dice Bergoglio che ha ringraziato il premier Mario Draghi per la sua presenza – affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere per l’assoluta Trasparenza delle attività istituzionali dello Stato vaticano, soprattutto nel campo economico e finanziario, siano sempre ispirate ai principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, tengano debito conto dei parametri e delle “buone pratiche” correnti a livello internazionale, e appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale la Chiesa Cattolica”. “Tutti gli operatori in questo settore, e tutti i titolari di incarichi istituzionali – l’esportazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) “Assoluta”. E’ la parola d’ordine che il Pontefice rivolge ai magistrati del Tribunale Vaticano in apertura dell’Anno giudiziario. “Esorto tutti – dice Bergoglio che ha ringraziato il premier Mario Draghi per la sua presenza – affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere per l’assolutadelle attività istituzionali dello Stato vaticano, soprattutto nel, siano sempre ispirate ai principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, tengano debito conto dei parametri e delle “buone pratiche” correnti a livello internazionale, e appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale laCattolica”. “Tutti gli operatori in questo settore, e tutti i titolari di incarichi istituzionali – l’esportazione del ...

