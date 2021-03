Paolo Crepet chiede le dimissioni di Speranza: “Va avanti come se avesse sconfitto il Covid” (Di sabato 27 marzo 2021) Paolo Crepet, 69 anni, psichiatra e sociologo, ha parole durissime contro la gestione della pandemia. E ripete la richiesta di dimissioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. Lo fa in una lunga intervista a La Verità, dove prevede che il peggio non sia passato. «Quando finirà la battaglia dei vaccini – dice Crepet – dove siamo i più lenti d’Europa, si concretizzerà l’angoscia per la situazione economica. Ora siamo in coma farmacologico. ci somministrano le elemosine, i sostegni, la cassa integrazione, sospendono i mutui. Ma tutto questo finirà. Non so se a settembre Unicredit sarà ancora compassionevole». “Alla fine della pandemia rischiamo la guerra civile” “Che cosa prevede?”, gli chiede Maurizio Caversan. La risposta dello psichiatra è apocalittica. «Dovremo fare i conti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021), 69 anni, psichiatra e sociologo, ha parole durissime contro la gestione della pandemia. E ripete la richiesta didel ministro della Salute, Roberto. Lo fa in una lunga intervista a La Verità, dove prevede che il peggio non sia passato. «Quando finirà la battaglia dei vaccini – dice– dove siamo i più lenti d’Europa, si concretizzerà l’angoscia per la situazione economica. Ora siamo in coma farmacologico. ci somministrano le elemosine, i sostegni, la cassa integrazione, sospendono i mutui. Ma tutto questo finirà. Non so se a settembre Unicredit sarà ancora compassionevole». “Alla fine della pandemia rischiamo la guerra civile” “Che cosa prevede?”, gliMaurizio Caversan. La risposta dello psichiatra è apocalittica. «Dovremo fare i conti ...

