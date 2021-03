Paola Perego, tanti momenti di commozione: la sorpresa della figlia e il ricordo del padre scomparso (Di sabato 27 marzo 2021) tanti momenti di emozione per i tan4i ospiti de La Canzone Segreta, format francese trasportato su Rai 1, giunto ala terza puntata. E per la conduttrice Paola Perego sono stati diversi i momenti molto emozionanti durante il suo momento sul palco. Grande emozione nel momento in cui è stata cantata la sua canzone segreta, ‘Avrai’ di Claudio Baglioni A interpretarla per lei dal vivo Gigi D’Alessio, raggiunto poi sul palco dalla figlia della conduttrice Giulia Carnevale (la primogenita avuta durante la relazione con l’ex calciatore Andrea). E sono stati momenti di grande emozione per questa inaspettata presenza della figlia classe ’92, normalmente molto riservata (anche se discretamente seguita sui social, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 marzo 2021)di emozione per i tan4i ospiti de La Canzone Segreta, format francese trasportato su Rai 1, giunto ala terza puntata. E per la conduttricesono stati diversi imolto emozionanti durante il suo momento sul palco. Grande emozione nel momento in cui è stata cantata la sua canzone segreta, ‘Avrai’ di Claudio Baglioni A interpretarla per lei dal vivo Gigi D’Alessio, raggiunto poi sul palco dallaconduttrice Giulia Carnevale (la primogenita avuta durante la relazione con l’ex calciatore Andrea). E sono statidi grande emozione per questa inaspettata presenzaclasse ’92, normalmente molto riservata (anche se discretamente seguita sui social, ...

Advertising

100kgdicaos : @fraversion È Paola Perego che non merita possibilità. - UsingMyTonguy : RT @Ginko_21: La sorpresa per Paola Perego #CanzoneSegreta - vipdietroloshow : Stasera nel programma #canzonesegreta la conduttrice italiana Paola Perego!!!??#paolaperego #giuliacarnevale #Rai1… - pascaziomarco : RT @Cinguetterai: La #CanzoneSegreta di Paola Perego - borraccino_ : RT @tw_fyvry: Non per dire, ma nella stessa serata sono state ospiti le due conduttrici della Talpa. Paola Perego prima e Amanda Lear dopo.… -