Palestre in rivolta e pronte a sfidare i divieti “Il 7 aprile riapriamo | con o senza l’autorizzazione”

(Di sabato 27 marzo 2021) Anche lesul piede di guerra contro la conferma del lockdown fino alle fine di. Insieme ai ristoratori i gestori di impianti sportivi,e piscine, sono i più penalizzati dalle chiusure a oltranza del governo. isperati,incassi da mesi e mesi (chiuse a oltranza da ottobre) sono pronti alla disobbedienza. Non si esclude che possano riaprire sfidando i. C’è aria disul piede di guerra.a riaprire il 7“Tutti chiusi? Sono certo che, alla scadenza del Dpcm, il 7molteriapriranno. Non hanno più niente da perdere, anche contro le norme. Dei verbali non frega più niente a nessuno, ora è questione di sopravvivenza”. È la ...

Advertising

fisco24_info : Palestre e piscine chiuse? 'Molte riapriranno 7 aprile': Il presidente dell'associazione di settore: 'Aria di rivol… - maretegge : RT @SoniaLaVera: @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni fuori i nomi di chi non vuole riaprire #palestre e #piscine. #rivolta ma anche UN SOLO G… - SoniaLaVera : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni fuori i nomi di chi non vuole riaprire #palestre e #piscine. #rivolta ma anche UN… -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre rivolta

Adnkronos

Il presidente dell'associazione di settore: "Aria di, non hanno niente da perdere. I verbali? Non frega niente a nessuno, bisogna sopravvivere" Tutti fermi fino a fine aprile,e piscine chiuse. "Ma sono certo che il 7 aprile molte ...CNA giudica, inoltre, insufficiente l'Ordinanza della Regione Emilia - Romagna che riapre le attività di toelettatura animali ma dimentica ancora una volta parrucchieri, estetisti,ecc. Va, ...L’Italia è divisa in zona rossa e zona arancione: in entrambe le aree, le regole prevedono la chiusura di palestre e piscine ... Una situazione inspiegabile e ora c’è aria di rivolta. Conosco chi ha ...Tutti fermi fino a fine aprile, palestre e piscine chiuse. "Ma sono certo che il 7 aprile molte palestre riapriranno: non hanno più niente da perdere, anche contro le norme. Dei verbali non frega più ...