Pakistan: bimba di 4 anni violentata e uccisa (Di sabato 27 marzo 2021) Una bimba di 4 anni è stata violentata, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto la polizia. Della piccola non si avevano... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 marzo 2021) Unadi 4è stata, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto la polizia. Della piccola non si avevano...

Pakistan, terribile violenza su una bimba di 4 anni: abusata e uccisa Spread the love Pakistan, terribile violenza su una bimba di 4 anni: abusata e uccisa. L'increscioso episodio si è verificato in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa Il corpo di una bambina di quattro ...

