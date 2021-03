Paire, il tennista che ha deciso di fare schifo per fregare le “bolle” e godersi la vita (Di sabato 27 marzo 2021) C’è un uomo di nero vestito, estremamente barbuto, che alza le braccia al cielo anche se ha vinto l’avversario. L’altro, quello che pure saltella felice di aver vinto – perché lui ha vinto davvero – è Lorenzo Musetti. Sul campo più scalcagnato del Masters 1000 di Miami Benoit Paire – che veste in total black una shirt da bancarella, non una griffe non uno sponsor – ha appena regalato il terzo turno al giovane talento italiano, con una raffica di doppi falli, errori improbabili, palle corte senza senso, volée da quarta categoria. Senza tradire un’emozione che non fosse l’evidente urgenza di farsi una doccia, incremarsi e passare le successive ore al sole della Florida, a bordo piscina con un Moscow Mule. Facciamo due. Paire ha appena inventato l’esultanza da sconfitta Al netto del risultato sportivo tricolore, di cui troverete ampia cronaca nelle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) C’è un uomo di nero vestito, estremamente barbuto, che alza le braccia al cielo anche se ha vinto l’avversario. L’altro, quello che pure saltella felice di aver vinto – perché lui ha vinto davvero – è Lorenzo Musetti. Sul campo più scalcagnato del Masters 1000 di Miami Benoit– che veste in total black una shirt da bancarella, non una griffe non uno sponsor – ha appena regalato il terzo turno al giovane talento italiano, con una raffica di doppi falli, errori improbabili, palle corte senza senso, volée da quarta categoria. Senza tradire un’emozione che non fosse l’evidente urgenza di farsi una doccia, incremarsi e passare le successive ore al sole della Florida, a bordo piscina con un Moscow Mule. Facciamo due.ha appena inventato l’esultanza da sconfitta Al netto del risultato sportivo tricolore, di cui troverete ampia cronaca nelle ...

napolista : #Paire, il tennista che ha deciso di fare schifo per fregare le “bolle” e godersi la vita Ha regalato il terzo turn… - Claudio12231800 : @antogar78 @FBiasin Paire non e' più un tennista da annj - giorgiopriami : @maurizio_feli @FBiasin Il punto non è essere contenti o meno. Ma aver visto o meno la partita. Se la si è vista no… - derbynewsitalia : RT @gippu1: #Paire ormai è un tennista che esulta al momento della sconfitta, come ha fatto oggi contro #Musetti. È uno degli atleti più ne… - pietromichi : RT @gippu1: #Paire ormai è un tennista che esulta al momento della sconfitta, come ha fatto oggi contro #Musetti. È uno degli atleti più ne… -

