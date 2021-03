(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(sa) – Hanno preso il via, di buon ora, questa mattina,, leall’interno dell’appositovaccinale di. È stato il signor Carlo il primo vaccinato: sul suo volto carico di speranza, il sorriso di chi ha fiducia e un “grazie, siete stata bravissima” all’operatrice che gli ha somministrato il vaccino. Gli operatori sanitari coordinati dalla dottoressa Rosalba Ferrante, responsabile del PVP, dal dottor Domenico Lombardi, responsabile del distretto sanitario locale, e da Rita Greco, operatrice Asl e delegata dell’amministrazione De Prisco alla Sanità, hanno in poco più di un’ora dalla partenza somministrato le prime 30. Con l’inizio di questa mattina,è tra i primi comuni della ...

anteprima24 : ** #Pagani, partite le #Vaccinazioni al centro di popolazione ** - d_essere : RT @Fedoraquattroc2: @ItalianoeRomano @Luca__Pagani Voglio veder se #draghi avrà il nostro coraggio di far fuori i cinesi/5G con terminal p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagani partite

L'Occhio di Salerno

Il Palermo deve recuperare lecon Monopoli e Foggia e per scoprire le date dei recuperi ... contro la Casertana, a 21 giorni di distanza da quella diSe con Boscaglia in 24disputate sono arrivate solamente tre panchine in cui il terzino è ... con il nuovo allenatore il numero di partenze fuori dall'undici è già stato raggiunto (e a...StampaIn una nota l’amministrazione comunale di Pagani informa la cittadinanza che nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 marzo si provvederà a sanificare l’intero territorio comunale. La Pagani Amb ...Il giorno 22 Marzo si è spenta serenamente. Adriana Pagani. Ved. Boccolari. di anni 95. Ne danno il triste annuncio la figlia PAOLA, il nipote ALESSANDRO, il genero IVANO BUFFAGN ...