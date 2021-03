Pa | Brunetta | ‘obiettivo far tornare i giovani dall’estero’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Il ministro della Pubblica amministrazione sta lavorando per aumentare il reclutamento dei. “Voglio che i più bravi ragazzi tornino dall’estero, che vengano ai concorsi, e voglio reclutarli in tempi veloci”, spiega al workshop Ambrosetti, a proposito del decreto legge di semplificazioni in arrivo. Quanto alla governance, dice, “noi non ci fermiamo ai 5,6 anni del next generation eu, ma vogliamo costruire strutture permanenti che vadano dopo di noi, dopo questo Governo straordinario, che continuino in questo processo, facciano monitoraggio, controlli e interventi qualora i processi della pa non stiano funzionando”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.