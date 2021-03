Ora legale, tra il 27 e il 28 marzo si cambia: perché l’Italia ha deciso di mantenere l’ora legale (Di sabato 27 marzo 2021) Dal 1996 l’Europa ha adottato il medesimo calendario per l’ora legale. Tuttavia il 2021 per molti paesi sarà l’ultimo anno in cui verrà utilizzato questo sistema: si è infatti deciso di mantenere la stessa ora per tutti i 12 mesi (i singoli stati delibereranno se mantenere ora solare o legale, creando così potenziali fusi orari in tutta Europa). La scelta è stata effettuata per salvaguardare il benessere psicofisico dei cittadini. l’Italia, però, manterrà la solita suddivisione tra ora solare ed ora legale. perché è stata fatta questa scelta? Risparmio di denaro ed energetico l’Italia ha deciso di non adottare la linea unitaria proposta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021) Dal 1996 l’Europa ha adottato il medesimo calendario per. Tuttavia il 2021 per molti paesi sarà l’ultimo anno in cui verrà utilizzato questo sistema: si è infattidila stessa ora per tutti i 12 mesi (i singoli stati delibereranno seora solare o, creando così potenziali fusi orari in tutta Europa). La scelta è stata effettuata per salvaguardare il benessere psicofisico dei cittadini., però, manterrà la solita suddivisione tra ora solare ed oraè stata fatta questa scelta? Risparmio di denaro ed energeticohadi non adottare la linea unitaria proposta ...

