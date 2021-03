Ora legale: stanotte si rinnova ‘il magico salto temporale’ che l’Ue s’illude di poterci togliere (Di sabato 27 marzo 2021) Sono ormai lontani i tempi dei nostri nonni quando, fin dal primo pomeriggio, era un continuo: “ricordiamoci di rimette l’ora”. Tempi ‘eroici’, quando prima di mettersi a letto, in occasione dell’ora legale, bisognava ‘passare in rassegna’ sveglie, orologi ed ammennicoli vari. Un compito che avremmo poi replicato all’inverso – pochi mesi dopo, in occasione dell”ora solare’, foriera della stagione invernale. Oggi è tutto automatico, con la digitalizzazione ogni dispositivo si aggiorna da sé, e per noi questo ‘salto temporale’, è forse in un lieve senso di stanchezza per l’ora di sonno persa. Ma è il risveglio ‘cantato dalle rondini’ e, sopratutto il tramonto che ne consegue, a farci amare le giornate più lunghe che, insieme all’estate, ci regala l’ora solare. Ora legale: stanotte, ‘come per magia’, le ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Sono ormai lontani i tempi dei nostri nonni quando, fin dal primo pomeriggio, era un continuo: “ricordiamoci di rimette l’ora”. Tempi ‘eroici’, quando prima di mettersi a letto, in occasione dell’ora, bisognava ‘passare in rassegna’ sveglie, orologi ed ammennicoli vari. Un compito che avremmo poi replicato all’inverso – pochi mesi dopo, in occasione dell”ora solare’, foriera della stagione invernale. Oggi è tutto automatico, con la digitalizzazione ogni dispositivo si aggiorna da sé, e per noi questo ‘, è forse in un lieve senso di stanchezza per l’ora di sonno persa. Ma è il risveglio ‘cantato dalle rondini’ e, sopratutto il tramonto che ne consegue, a farci amare le giornate più lunghe che, insieme all’estate, ci regala l’ora solare. Ora, ‘come per magia’, le ...

Advertising

Avvenire_Nei : Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più e giornate finalmente più lunghe… - RaiNews : L'adozione dell'#oralegale è però un tema di cui si discute in Europa, tra costi per la salute - provoca uno scompe… - ZZiliani : La FJGC comunica che alla ripresa del campionato le partite continueranno ad essere giocate tenendo conto dell’ora… - rubricadimarghe : RT @ToniaPeluso: Italian culture è chiedere “ma quindi si dorme un’ora in più o meno” ogni volta che dall’ora solare si passa a quella lega… - inutile_canzone : RT @___BrOwNiE9___: Si dorme 1 ora in meno e hanno anche il coraggio di chiamarla ora legale. Non basterà un “life is beautiful” di Gaia G… -