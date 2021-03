Ora legale: orologi avanti di 60 minuti stanotte alle 2 (Di sabato 27 marzo 2021) Torna l’ora legale. Alle due del mattino di stanotte e quindi già di domenica 28 marzo le lancette vanno avanti di un’ora e non torneranno indietro fino al 31 ottobre. L’ora legale è una convenzione stabilita oltre un secolo fa per risparmiare prima di tutto energia. La luce solare più a lungo fra pomeriggio e sera permette di utilizzare meno quella elettrica. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Torna l’ora legale. Alle due del mattino di stanotte e quindi già di domenica 28 marzo le lancette vanno avanti di un’ora e non torneranno indietro fino al 31 ottobre. L’ora legale è una convenzione stabilita oltre un secolo fa per risparmiare prima di tutto energia. La luce solare più a lungo fra pomeriggio e sera permette di utilizzare meno quella elettrica.

