Ora legale, oggi il cambio. Sarà l'ultima volta? Tutte le ipotesi (Di sabato 27 marzo 2021) Stanotte, ovvero alle 2 del mattino di domenica 28 marzo, scatterà quella che potrebbe essere l'ultima ora legale in Italia. Le lancette andranno posizionate in avanti di un'ora, alle 3. Nella mattina di domenica dormiremo un'ora in meno ma avremo un'ora di luce naturale in più. Per molti dispositivi elettronici come smartphone, pc e tablet l'aggiornamento avverrà in modo automatico. L'Italia deve decidere entro l'anno Il 2021 potrebbe però essere l'ultimo anno del passaggio. Nel 2018 il Parlamento europeo ha infatti approvato una risoluzione con la quale si invitavano i Paesi membri dell'Unione europea a decidere entro quest'anno se mantenere o meno il consueto cambio orario. Sono gli Stati membri dell'Unione che hanno il compito e il diritto di decidere il proprio fuso orario. In Italia l'ora legale è in vigore dal ...

