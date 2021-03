Operazione agli occhi? Akash Kumar si smaschera ?da solo e pubblica la foto di un'altra persona - (Di sabato 27 marzo 2021) Novella Toloni Il modello ha cercato di mettere a tacere i rumor sul presunto intervento agli occhi pubblicando su Instagram lo scatto di un bambino che però non è lui. E scoppia l'ennesima polemica Quando la pezza è peggio del buco meglio rassegnarsi. Ma Akash Kumar non sembra volerlo fare. Così l'ennesimo tentativo del modello di difendersi dagli attacchi per la presunta Operazione agli occhi è finito nel peggiore dei modi. smascherato dai suoi stessi follower per aver cercato di far passare una foto, presa dal web, come sua pur di dimostrare che i suoi occhi di ghiaccio sono frutto della genetica e non della chirurgia. Dopo l'abbandono dell'Isola dei Famosi, l'ex ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Novella Toloni Il modello ha cercato di mettere a tacere i rumor sul presunto interventondo su Instagram lo scatto di un bambino che però non è lui. E scoppia l'ennesima polemica Quando la pezza è peggio del buco meglio rassegnarsi. Manon sembra volerlo fare. Così l'ennesimo tentativo del modello di difendersi dattacchi per la presuntaè finito nel peggiore dei modi.to dai suoi stessi follower per aver cercato di far passare una, presa dal web, come sua pur di dimostrare che i suoidi ghiaccio sono frutto della genetica e non della chirurgia. Dopo l'abbandono dell'Isola dei Famosi, l'ex ...

CaffeFou : Operazione agli occhi? Akash Kumar si smaschera ?da solo e pubblica la foto di un'altra persona #isola #ZORZI… - _moonlights____ : Ma io non capisco qual’è il problema ad ammettere di essersi fatto un’operazione agli occhi per cambiarne il colore… - utentefinaIe : Questo marzo tra laurea, operazione laser agli occhi, lavoro e Esselunga che ha rimesso il Pad Thai negli scaffali… - stefano2114 : RT @kiara86769608: Si attendono adesso dichiarazioni di Salvini in merito all'operazione Chirone e al coinvolgimento di Coco, finito agli a… - attilioc39 : RT @bruno_luckn: @claudio_2022 @il e' una operazione a 'tenaglia': ius soli, reddito di cittadinanza, garantismo totale ed impunità ad imm… -