Operatori sanitari non vaccinati, ecco perché è possibile l’obbligo. Nel decreto del governo pure lo scudo penale per medici e infermieri (Di sabato 27 marzo 2021) Una norma, molto probabilmente un decreto legge, per imporre l’obbligo di vaccinazione anti-Covid a chi lavora in corsia. E bloccare sul nascere il fenomeno dei contagi riconducibili a infermieri e Operatori sanitari non immuni. Ad annunciare la nuova iniziativa del governo, in conferenza stampa a palazzo Chigi, il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale tuttavia puntualizza come “la stragrande maggioranza” dei lavoratori del settore abbia “dato il buon esempio” accettando la dose. L’accelerazione sul tema, apprende ilfattoquotidiano.it da fonti di governo, si deve soprattutto ai focolai ospedalieri che negli ultimi giorni hanno interessato la Liguria: dopo il caso del policlinico San Martino di Genova – 17 positivi nel reparto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Una norma, molto probabilmente unlegge, per imporredi vaccinazione anti-Covid a chi lavora in corsia. E bloccare sul nascere il fenomeno dei contagi riconducibili anon immuni. Ad annunciare la nuova iniziativa del, in conferenza stampa a palazzo Chigi, il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale tuttavia puntualizza come “la stragrande maggioranza” dei lavoratori del settore abbia “dato il buon esempio” accettando la dose. L’accelerazione sul tema, apprende ilfattoquotidiano.it da fonti di, si deve soprattutto ai focolai ospedalieri che negli ultimi giorni hanno interessato la Liguria: dopo il caso del policlinico San Martino di Genova – 17 positivi nel reparto di ...

