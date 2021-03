Olimpiadi Tokyo | ex premier Mori ci ricasca | polemica per altri commenti sessisti

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) L’ex primo ministro giapponese Yoshiro, dimessosi dal suo incarico di presidente del comitato organizzatore dellediper una serie di, ci èto e ha scatenato altre polemiche., parlando venerdì a una festa per un politico in un hotel di, si è riferito all’aiutante dell’uomo definendola “troppo vecchia per essere definita una donna“. La sua osservazione è subito diventata di tendenza nelle notizie online e sui social media giapponesi, con molti che hanno espresso la loro indignazione.è stato sostituito al vertice del Comitato Organizzatore da Seiko Hashimoto, una donna, medaglia di bronzo olimpica di pattinaggio. SportFace.