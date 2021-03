Oggi l’Italia si colora di giallo per la Giornata Mondiale dell’endometriosi (Di sabato 27 marzo 2021) Il Senato della Repubblica si è colorato di giallo per sensibilizzare sulla endometriosi, aderendo, su iniziativa della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla campagna di sensibilizzazione su questa malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. L’endometriosi (cioè la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero) è una condizione dolorosa e invalidante da cui sono affette il 10-15% delle donne italiane in età riproduttiva. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni (dati ministero della Salute).La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Il Senato della Repubblica si èto diper sensibilizzare sulla endometriosi, aderendo, su iniziativa della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla campagna di sensibilizzazione su questa malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. L’endometriosi (cioè la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero) è una condizione dolorosa e invalidante da cui sono affette il 10-15% delle donne italiane in età riproduttiva. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni (dati ministero della Salute).La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la ...

