Obbligo vaccinale operatori sanitari, decreto in arrivo (Di sabato 27 marzo 2021) Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti. A questo sta lavorando il governo di Mario Draghi, come annunciato dallo stesso premier in conferenza e poi confermato da altri membri dell’esecutivo. A stretto giro rifiutare il vaccino anti Covid non sarà più consentito in questo ambito. “Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo. Come, è tutto ancora da vedere”, ha detto il presidente del Consiglio, anticipando che sul tema “ci sarà un decreto”. Ed è proprio la titolare di via Arenula che, da giudice costituzionale, firmò una delle sentenze con cui la Consulta ha sostenuto la legittimità dell’Obbligo vaccinale; una ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021)per gliche lavorano a contatto con i pazienti. A questo sta lavorando il governo di Mario Draghi, come annunciato dallo stesso premier in conferenza e poi confermato da altri membri dell’esecutivo. A stretto giro rifiutare il vaccino anti Covid non sarà più consentito in questo ambito. “Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo. Come, è tutto ancora da vedere”, ha detto il presidente del Consiglio, anticipando che sul tema “ci sarà un”. Ed è proprio la titolare di via Arenula che, da giudice costituzionale, firmò una delle sentenze con cui la Consulta ha sostenuto la legittimità dell’; una ...

