Obbligo vaccinale, anche se sono un medico vaccinato ho delle perplessità (Di sabato 27 marzo 2021) C'è in giro una voglia di imporre questo e quello. In particolare ora l'imposizione adombrata riguarda il vaccino anti-Covid. Premetto che io sono già vaccinato come medico da gennaio perché sono convinto della sua utilità, sono contento di essere protetto e spero di non trasmettere ai miei pazienti la malattia. Devo ugualmente usare mascherina, distanziamento e precauzioni, ma mi sento più libero di interagire con le persone che curo. Pur essendo stato fra i primi a vaccinarmi però non ritengo corretto voler imporre l'Obbligo di vaccino a nessuno, neppure ai sanitari. Credo sia più corretto convincere le persone, soprattutto con l'esempio positivo: toccando con mano che le infezioni diminuiscono nella categoria dei vaccinati, molti si ricrederanno e aderiranno alla vaccinazione.

