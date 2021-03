Obbligo di vaccino e scudo penale, le novità per medici e infermieri: “Chi rifiuta la dose, sarà trasferito” (Di sabato 27 marzo 2021) Due norme da inserire nel prossimo decreto legge Covid. Ad annunciarle, un po’ a sorpresa, è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi: da un lato l’Obbligo di immunizzare il personale a diretto contatto con i pazienti, dall’altro una sorta di scudo penale per chi è chiamato a somministrare le dosi: medici, infermieri, farmacisti o altre categorie autorizzate. Il problema maggiore sono le Rsa, dove si concentra il maggior numero di operatori sanitari non coperti dal vaccino: ben il 40% di loro, per un totale di circa 100mila persone, anche se il dato è solo una stima. Un altro elemento riguarda quegli operatori sanitari che hanno avuto il Covid e quindi potrebbero aver spostato nelle prossime settimane la vaccinazione. Soprattutto per loro è pensata la legge che impone la ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021) Due norme da inserire nel prossimo decreto legge Covid. Ad annunciarle, un po’ a sorpresa, è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi: da un lato l’di immunizzare il personale a diretto contatto con i pazienti, dall’altro una sorta diper chi è chiamato a somministrare le dosi:, farmacisti o altre categorie autorizzate. Il problema maggiore sono le Rsa, dove si concentra il maggior numero di operatori sanitari non coperti dal: ben il 40% di loro, per un totale di circa 100mila persone, anche se il dato è solo una stima. Un altro elemento riguarda quegli operatori sanitari che hanno avuto il Covid e quindi potrebbero aver spostato nelle prossime settimane la vaccinazione. Soprattutto per loro è pensata la legge che impone la ...

