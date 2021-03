Obbligo di vaccinazione e 'scudo' penale, arrivano le norme per i sanitari (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Potrebbero arrivare già la settimana prossima, all'interno di un decreto Covid, le norme sull'Obbligo di vaccinazione e sullo 'scudo' penale per i medici, sulle quali sono al lavoro, oltre alla presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri di Giustizia, Salute e Lavoro. Molto è ancora da definire, ma si sta lavorando in più direzioni: da un lato, si punta a introdurre l'Obbligo di vaccinazione anti-Covid esclusivamente per i sanitari che sono a contatto diretto con i pazienti, dall'altro, si pensa ad una sorta di 'copertura' penale per chi si occupa delle somministrazioni dei vaccini. L'ampliamento degli indennizzi per chi si vaccina Inoltre, dovrebbe essere previsto anche un ampliamento degli indennizzi - già previsti per ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Potrebbero arrivare già la settimana prossima, all'interno di un decreto Covid, lesull'die sullo 'per i medici, sulle quali sono al lavoro, oltre alla presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri di Giustizia, Salute e Lavoro. Molto è ancora da definire, ma si sta lavorando in più direzioni: da un lato, si punta a introdurre l'dianti-Covid esclusivamente per iche sono a contatto diretto con i pazienti, dall'altro, si pensa ad una sorta di 'copertura'per chi si occupa delle somministrazioni dei vaccini. L'ampliamento degli indennizzi per chi si vaccina Inoltre, dovrebbe essere previsto anche un ampliamento degli indennizzi - già previsti per ...

