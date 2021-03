O i dati sono incompleti o il 44% del personale sanitario campano non si è voluto vaccinare

(Di sabato 27 marzo 2021) Nella giornata di venerdì il Governo ha diffuso, per la prima volta, irelativi all’avanzamento del piano vaccinale. Si tratta difinalmente completi, dopo che per giorni le regioni hanno fornitodisomogenei impossibili da confrontare e inadatti a capire il reale andamento della campagna vaccinale. Dall’analisi delle tabelle fornite, salta all’occhio, in quella dedicata al, la situazione della regione Campania. Secondo il Governo, su una platea di 178.004 persone, ad aver ricevuto almeno la prima dosestati in 96.996, mentre oltre 81.000 persone risultano ancora da vaccianre. Si tratta del 45,5% di tutto il, quasi uno su due. Una percentuale altissima, superiore a quella di tutte le altre regioni, più che tripla ...

Secondo i dati contenuti sul report vaccini anti - covid19 delle 10.968.780 di dosi consegnate alle Regioni ne sono state iniettate l'82.2%. 7.668.180 le dosi fornite da Pfizer/BionTech, 826.600 ...