Nuovo stop dal ministero della Salute alle mascherine U-Mask (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Nuovo stop per le mascherine U-Mask e sequestro di oltre 3 tonnellate di merce, per un valore commerciale stimato in 5 milioni di euro. Sulla base degli accertamenti condotti dai carabinieri del Nas di Trento, la Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del ministero della Salute ha emesso, nei confronti della ditta U-Earth Biotech Ltd, un provvedimento di divieto di immissione in commercio e contestuale ritiro dal mercato del dispositivo medico U-Mask mod. 2.1. Il prodotto era stato registrato dalla società presentando un Nuovo fascicolo tecnico, in sostituzione del modello 2.0 che il 19 febbraio era stato oggetto di analogo provvedimento ministeriale. Il modello 2.1 era ...

