Nuovo DPCM | addio zone gialle fino a maggio? Potrebbero riaprire parrucchieri e centri estetici

Advertising

annalisa2913 : RT @Z3r0Rules: Draghi è la versione di Conte senza freni. Procede con chiusure molto più estreme, con esercito e certificato x vaccini, scu… - Luca_Zunino : Con il nuovo decreto Draghi passa la linea del rigore. Il provvedimento in vigore dal 7 aprile non prevede riapertu… - GuglielmoZambe2 : RT @IlZebraapois: Salvini:'dopo Pasqua riaperture e rinascita dell'Italia'.Il nuovo DPCM prevederà chiusure probabilmente fino a Maggio.Qua… - ciolonap : Nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi fino al 1 maggio, riapertura scuole fino alle medie - dariocurcio5 : Com'era? Con la #Lega al #GovernoDeiPeggiori ma più #zonarossarafforzata. Peccato che #Draghi ha già pronto un nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

Questo se ildecreto Draghi che sostituirà dal 7 aprile ilattualmente in vigore rispetterà gli orientamenti usciti ieri (venerdì 25 marzo) dalla cabina di regia con il premier ......sono stati "dentro" per il lockdown del primodell'era Covid. Incarico inverosimile per gli insegnanti soprattutto nella primissima fase in cui la dad è approdata sul pianeta scuola e di...Chiude il cinema Arcobaleno, storica sala del Vomero aperta nel 1950. Simbolo culturale dell'intera città, manifesto di una crisi che, con l'avvento del covid, ha colpito l'intero settore, ormai fermo ...Per evitare gli spostamenti tutta Italia dovrebbe tornare in zona rossa. Torna invece in fascia arancione il Lazio con Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna, Si ...