Nuovo decreto e riaperture | la posizione di Salvini su cosa fare dopo Pasqua

(Di sabato 27 marzo 2021) Ildel governo Draghi si avvicina, lesi allontanano. Può essere riassunta così la situazione delle cose in relazione alle nuove misure anti-Covid destinate ad entrare in vigore il prossimo 7 aprile, considerato che il 6 andranno in scadenza quelli attualmente il vigore. Lo scenario non pare essere quello auspicato da Matteoche con diversi post su Facebook ha espresso la suaMatteo. i post su Facebook di«È impensabile - ha scritto il leader della Lega venerdì sera - tenere chiusa l'Italia anche per tutto il mese di aprile». Un concetto espresso nel giorno in cui ha iniziato a farsi strada prepotentemente l'idea di una prosecuzione dello stop alla zona gialla fino al prossimo 30 aprile. È impensabile ...

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto, ipotesi conferma abolizione zone gialle fino al 30 aprile #regioni - infoitinterno : NUOVO DECRETO COVID, LE REGOLE DOPO PASQUA/ Niente giallo fino al 30 aprile - infoitinterno : Nuovo decreto Covid dal 7 aprile: week end, palestre e piscine. Cosa cambia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe ...Non ci sarà nessun allentamento delle misure restrittive almeno fino al 30 aprile, stando a quanto stabilito dalla cui entrata in vigore è prevista per il 7 aprile . La novità più importante che viene introdotta riguarda la proroga della sospensione della zona gialla almeno fino alla fine del mese,...PESCARA – Sono 348 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 6 mesi e i 101 anni, emersi dall’analisi di 4.750 tamponi molecolari e 1.702 test antigenic ...Oggi avrebbero dovuto riaprire cinema e teatri e invece. La Liguria resta in arancione, unica al Nord Ovest. Toti: “Non è una gara ma..” ...