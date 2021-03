Nuovo decreto Covid dal 7 aprile | weekend | scuole | palestre e piscine Cosa cambia

(Di sabato 27 marzo 2021) Speranze deluse. Anchesarà blindato : niente zone gialle, l'Italia sarà divisa tra regioni in zona rossa e regioni in zona arancione . Questo se ilDraghi che sostituirà dal 7 ...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto, ipotesi conferma abolizione zone gialle fino al 30 aprile #regioni - Aquilottoblu : Nuovo decreto: quando riaprono palestre e piscine? L'annuncio , più dettagli : - Boarding77 : RT @ErmannoKilgore: Nuovo decreto Covid, la cabina di regia: niente zone gialle fino al 30 aprile, ritorno a scuola fino alla prima media a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Speranze deluse. Anche aprile sarà blindato : niente zone gialle, l'Italia sarà divisa tra regioni in zona rossa e regioni in zona arancione . Questo se ilDraghi che sostituirà dal 7 aprile il Dpcm attualmente in vigore rispetterà gli orientamenti usciti ieri dalla cabina di regia con il premier Draghi e i ministri. Cabina di regia che ha ...Nelministeriale sono indicati anche i cambiamenti dei colori delle regioni. Da lunedì si aggiungeranno Valle D'Aosta,... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli ...“È ovvio che la riapertura del Paese dipende dai dati sulla pandemia, ma è chiaro anche che, se già da adesso, il premier Draghi lascia intravedere un aprile ancora chiuso per interi settori dell’econ ...L’Istituto ha diffuso le prime informazioni riguardo all’indennità prevista dal Decreto Sostegni. Le persone che hanno già ricevuto l’assegno di 1.000 euro grazie al Dl Ristori, riceveranno in ...