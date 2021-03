Nuovo decreto, cosa cambia dal 7 aprile (Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus in Italia, cosa cambia dal 7 aprile. Le informazioni a disposizione in attesa del Nuovo decreto. Il governo Draghi lavora al decreto aprile che andrà a sostituire quello in scadenza il 6/04 e le prime informazioni sul Nuovo provvedimento arrivano proprio dal Presidente del Consiglio che ha parlato in conferenza stampa al termine della cabina di regia del 26 marzo. Nuovo decreto in arrivo, cosa cambia dal 7 aprile La prima novità, forse la più importante, è la riapertura delle scuole in zona Rossa. Qui si procede con la riapertura di nidi, elementari e della prima media. Per gli altri ragazzi si continua con la didattica a distanza. “Si conferma ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus in Italia,dal 7. Le informazioni a disposizione in attesa del. Il governo Draghi lavora alche andrà a sostituire quello in scadenza il 6/04 e le prime informazioni sulprovvedimento arrivano proprio dal Presidente del Consiglio che ha parlato in conferenza stampa al termine della cabina di regia del 26 marzo.in arrivo,dal 7La prima novità, forse la più importante, è la riapertura delle scuole in zona Rossa. Qui si procede con la riapertura di nidi, elementari e della prima media. Per gli altri ragazzi si continua con la didattica a distanza. “Si conferma ...

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto, ipotesi conferma abolizione zone gialle fino al 30 aprile #regioni - massimosab : RT @aledige: Il #lockdown infinito, quello che fino ad oggi non ha evitato la diffusione. Insistono i presunti esperti dallo stipendio si… - infoitinterno : Nuovo decreto Draghi dal 7 aprile, un altro mese senza zona gialla -