Noemi a Verissimo parla della sua rinascita: "Sono ripartita da me" (Di sabato 27 marzo 2021) Noemi, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua metamorfosi. La cantante ha confessato di aver vissuto una fase della sua vita "fuori fuoco" Noemi è una persona nuova. La cantante, ospite nella puntata odierna di Verissimo, ha regalato al pubblico e a Silvia Toffanin un'intervista senza filtri in cui ha raccontato la propria rinascita. Al Festival di Sanremo 2021, infatti, l'abbiamo vista brillare di luce propria: con una nuova fisicità e con la sua Glicine, Noemi ha catalizzato l'attenzione anche dei telespettatori meno attenti. "Ho vissuto una fase in cui mi Sono sentita fuori fuoco" La metamorfosi (non è un caso che il nuovo album si chiami così) è arrivata dopo un percorso di cambiamento interiore ed esteriore: "Ho vissuto una fase ...

