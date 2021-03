Niente Pasqua nelle seconde case delle Marche, arriva l’ordinanza della Regione (Di sabato 27 marzo 2021) ANCONA – Freno agli spostamenti nelle Marche da fuori regione per il periodo Pasquale. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha firmato questa mattina l’ordinanza per vietare ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle Marche di raggiungere le proprie abitazioni, diverse da quella principale, le cosiddette ‘seconde case’, nel periodo Pasquale. L’ordinanza entra in vigore lunedì 29 marzo compreso e sarà valida fino alle 24 di lunedì 5 aprile. Lo spostamento resta consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità o motivi di salute, sempre mediante l’uso dell’autocertificazione. Un provvedimento ritenuto necessario in forza del principio di precauzione e alla luce dell’evolversi della situazione pandemica nelle Marche Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) ANCONA – Freno agli spostamenti nelle Marche da fuori regione per il periodo Pasquale. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha firmato questa mattina l’ordinanza per vietare ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle Marche di raggiungere le proprie abitazioni, diverse da quella principale, le cosiddette ‘seconde case’, nel periodo Pasquale. L’ordinanza entra in vigore lunedì 29 marzo compreso e sarà valida fino alle 24 di lunedì 5 aprile. Lo spostamento resta consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità o motivi di salute, sempre mediante l’uso dell’autocertificazione. Un provvedimento ritenuto necessario in forza del principio di precauzione e alla luce dell’evolversi della situazione pandemica nelle Marche

Advertising

AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - MARCHE, NIENTE SECONDE CASE PER PASQUA DA FUORI REGIONE - - emmixzx : @ILLDIE4NYWAY no no no non sentirti in colpa è pasqua è normale mangiarle, non hai fatto niente di grave <333 - fratuccio2 : @sabrina__sf Ma ti confermo che: Nei supermercati non abbiamo mai chiuso. Nei giorni del primo lockdown il panico,n… - salidaparallela : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; 'Sta cosa di stare chiusi per Pasqua non mi piace per niente. Pero mi promettete che subito dopo possiamo… - BWasowsky : @N_i_c_o_la @FrancescaMinie3 Il vegan mi ha tradito :-). Mia madre mi ha chiesto proprio ieri se avessi voluto l'ag… -