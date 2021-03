New York torna alla vita col passaporto vaccinale: ecco come funziona e cosa consente di fare (Di sabato 27 marzo 2021) New York introduce il primo passaporto vaccinale degli Stati Uniti. Si chiamerà Excelsior Pass, inizierà a essere usato da venerdì e sarà completamente digitale. I newYorkesi potranno così, semplicemente mostrando un codice sul loro telefono, dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il Covid o di aver fatto di recente un test risultato negativo. In questo modo potranno avere accesso senza problemi ad eventi musicali, teatrali e artistici. come funziona il passaporto vaccinale di New York L’app, gratuita, è costruita su una piattaforma digitale sviluppata da Ibm, e funzionerà un po’ come funzionano le carte di imbarco negli aeroporti, con scanner e Qr code. Dopo l’iscrizione e la registrazione, i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Newintroduce il primodegli Stati Uniti. Si chiamerà Excelsior Pass, inizierà a essere usato da venerdì e sarà completamente digitale. I newesi potranno così, semplicemente mostrando un codice sul loro telefono, dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il Covid o di aver fatto di recente un test risultato negativo. In questo modo potranno avere accesso senza problemi ad eventi musicali, teatrali e artistici.ildi NewL’app, gratuita, è costruita su una piattaforma digitale sviluppata da Ibm, e funzionerà un po’no le carte di imbarco negli aeroporti, con scanner e Qr code. Dopo l’iscrizione e la registrazione, i ...

