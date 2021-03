NBA 2021, i risultati della notte: Gallinari vince il derby con Mannion. Boston ferma Milwaukee, vittorie di Utah e Brooklyn (Di sabato 27 marzo 2021) Undici partite in una notte NBA che ha visto il “derby” italiano tra Danilo Gallinari e Nico Mannion. A vincere è stato il Gallo con i suoi Atlanta Hawks che hanno superato 124-108 i Golden State Warrriors ancora privi di Steph Curry. Entrambi gli azzurri sono usciti dalla panchina: per Gallinari 12 punti ed un assist in 20 minuti di utilizzo, mentre Mannion ha fatto sicuramente meglio, chiudendo con 10 punti, 5 assist e 3 rimbalzi in 25 minuti di utilizzo. Si ferma ad otto vittorie la striscia dei Milwaukee Bucks, che sono stati sconfitti dai Boston Celtics per 122-114, complice un terzo quarto da 43 punti subiti. Miglior marcatore del match Jayson Tatum con 34 punti, ma ottime le prove anche di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Undici partite in unaNBA che ha visto il “” italiano tra Daniloe Nico. Are è stato il Gallo con i suoi Atlanta Hawks che hanno superato 124-108 i Golden State Warrriors ancora privi di Steph Curry. Entrambi gli azzurri sono usciti dalla panchina: per12 punti ed un assist in 20 minuti di utilizzo, mentreha fatto sicuramente meglio, chiudendo con 10 punti, 5 assist e 3 rimbalzi in 25 minuti di utilizzo. Siad ottola striscia deiBucks, che sono stati sconfitti daiCeltics per 122-114, complice un terzo quarto da 43 punti subiti. Miglior marcatore del match Jayson Tatum con 34 punti, ma ottime le prove anche di ...

paoloangeloRF : Gallinari vince il derby con Mannion, Lakers ok - SkySportNBA : NBA, Giannis Antetokounmpo punta Tacko Fall e gli schiaccia in testa. VIDEO - sportli26181512 : NBA, Giannis Antetokounmpo punta Tacko Fall e gli schiaccia in testa. VIDEO: La chance di schiacciare in testa a un… - Gazzetta_NBA : Mostro Harden salva i Nets. Zion incanta, Jokic di più - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA I #Lakers tornano alla vittoria contro Cleveland, i #Warriors pescano il quarto ko consecutivo -