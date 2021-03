Nazionale Under 21, Speciale Eden, Serafino: la tv del 27 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Per la prima serata in tv, sabato 26 marzo RaiUno alle 20.35 trasmetterà la partita di calcio tra Spagna e Italia, Under 21, valida per gli Europei 2021 – Girone B. Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Intervista a bordocampo di Andrea Riscassi. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, condotto da Maria de Filippi” Su RaiTre alle 21.45 andrà in onda “Città segrete – Roma cristiana”. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi della Roma cristiana. Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Speciale Eden – Missione pianeta”, condotto da Licia Colò. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Un piccolo favore”; su Rete4 alle 21.25 “Serafino”; su Italia1 alle 21.20 “I Croods”; su La5 alle 21.05 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Per la prima serata in tv, sabato 26RaiUno alle 20.35 trasmetterà la partita di calcio tra Spagna e Italia,21, valida per gli Europei 2021 – Girone B. Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Intervista a bordocampo di Andrea Riscassi. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, condotto da Maria de Filippi” Su RaiTre alle 21.45 andrà in onda “Città segrete – Roma cristiana”. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi della Roma cristiana. Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “– Missione pianeta”, condotto da Licia Colò. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Un piccolo favore”; su Rete4 alle 21.25 “”; su Italia1 alle 21.20 “I Croods”; su La5 alle 21.05 ...

