Nazionale-: tre giocatori lasciano il ritiro (Di sabato 27 marzo 2021) Nemmeno il tempo di godersi la prima vittoria nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l'Irlanda del Nord, che il ct della Nazionale, Roberto Mancini, deve rinunciare a tre elementi importanti in vista delle prossime due sfide contro Bulgaria e Lituania. Chiellini, Berardi e Caputo hanno lasciato il ritiro di Coverciano per il riacutizzarsi di alcuni problemi muscolari. La Nazionale perde i pezzi? Non si conosce ancora con esattezza la causa dei problemi accusati dai tre giocatori. Si può comunque ipotizzare che Berardi sia alle prese con un affaticamento che lo sta condizionando da qualche tempo, mentre con Chiellini si è scelto la strada della prudenza visto la sua fragilità muscolare. Più serio, invece, la situazione di Caputo, per il quale dovrebbe trattarsi di una fastidiosa forma di ...

